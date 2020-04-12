Италия

Валлиец рассказал о выступлениях в туринском клубе.

Полузащитник Аарон Рэмси поделился своими впечатлениями от выступлений в первом сезоне в составе Ювентуса.

"У меня было хорошее положение, но сейчас ситуация сумасшедшая. Никто не знает, что произойдет дальше. Одними из главных причин моего перехода в Ювентус были победа в чемпионате и борьба за Лигу чемпионов.

Юве – великий клуб, один из самых больших в Европе. Мной интересовались и другие клубы, но меня привлекли их история и имеющиеся игроки. Они хорошо выступали в Лиге чемпионов в последние годы.

Хочу помочь клубу и внести свой вклад в победу в Лиге чемпионов. Они – победители, и именно этого я хотел. Я хотел перейти в клуб, который каждый сезон будет бороться за два, три, четыре трофея", – приводит слова Рэмси портал Football Italia.

В текущем сезоне 29-летний игрок провел 24 поединка в футболке "бьянконери", отличившись четырьмя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что Ювентус планирует продать Рэмси летом.

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