"Ириски" готовятся потратить серьезные средства ближайшим трансферным окном.
Гарет Бэйл, getty images
01 апреля 2020, 10:28
Эвертон нацелился на вингера Реала Гарета Бэйла и полузащитника Ювентуса Аарона Рэмси, сообщает Sky Sports со ссылкой на 90min.
Карло Анчелотти хочет видеть в своей команде обоих валлийцев, чтобы вывести "ирисок" на новый уровень и войти в ТОП-6 АПЛ.
И Бэйл, и Рэмси входят в список игроков, которых Реал и Ювентус хотят подать в ближайшее трансферное окно.
Напомним, что итальянский тренер также хочет переманить дуэт из Наполи.