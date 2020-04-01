Англия

"Ириски" готовятся потратить серьезные средства ближайшим трансферным окном.

Эвертон нацелился на вингера Реала Гарета Бэйла и полузащитника Ювентуса Аарона Рэмси, сообщает Sky Sports со ссылкой на 90min.

Карло Анчелотти хочет видеть в своей команде обоих валлийцев, чтобы вывести "ирисок" на новый уровень и войти в ТОП-6 АПЛ.

И Бэйл, и Рэмси входят в список игроков, которых Реал и Ювентус хотят подать в ближайшее трансферное окно.

Напомним, что итальянский тренер также хочет переманить дуэт из Наполи.