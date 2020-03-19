Италия

Нападающий Интера Ромелу Лукаку рассказал подробности своего перехода из Манчестер Юнайтед.

В беседе с бывшим нападающим Арсенала Ианом Райтом, ныне работающим телеведущим, форвард Интера Ромелу Лукаку назвал ключевой фактор того, что он стал "нерадзурри".

"Я не сомневался в том, что мне надо уходить из Манчестер Юнайтед, но не мог решить куда, – цитирует бельгийца Football Italia. – Я в равной степени был готов перейти как в Интер, так и в Ювентус, хотя в молодости был в восторге от игры Адриано, Роналдо, Кристиана Виери... Не верите? Спросите хотя бы у Эшли Янга! Но все-таки все перевесила личность Антонио Конте, который не оставил мне выбора. Мне нужен был именно такой тренер, который хотел именно меня, а не рассматривал меня, как один из вариантов".

26-летний форвард национальной сборной Бельгии (84 матча, 52 гола) выступал за Андерлехт (98 матчей во всех турнирах, 41 гол), Челси (15, 0), Вест Бромвич (38, 17), Эвертон (166, 87), Манчестер Юнайтед (96, 42) и Интер (35, 23).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.