Италия

Миланский клуб планирует сохранить хавбека Сассуоло.

Интер рассматривает вариант выкупа полузащитника Сассуоло Стефано Сенси, информирует в твиттере журналист Фабрицио Романо.

Руководство миланского клуба и главный тренер Антонио Конте довольны выступлениями центрального хавбека и хотят подписать его на постоянной основе.

Сенси присоединился к Интеру прошлым летом на правах аренды из Сассуоло. В текущем сезоне 24-летний игрок провел 17 поединков в футболке "нерадзурри", отличившись тремя голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер также проявляет интерес к полузащитнику Ливепуля Жоржиньо Вейналдуму.

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