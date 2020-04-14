Италия

Полузащитник получит повышение заработной платы за соответствующий жест.

Рома подпишет новый контракт с Николо Дзаньоло, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, 20-летний футболист будет получать 2,5 миллиона евро за сезон. При этом, в зависимости от различных бонусов, сумма может увеличиться до трех миллионов.

Сделка практически согласована. Примечательно, что лишь в августе 2019 года Дзаньоло заключил пятилетний контракт.

В текущем сезоне игрок провел 24 поединка в футболке "джаллоросси", отличившись шестью голами и двумя ассистами.

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