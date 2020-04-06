Италия

Итальянский хавбек твердо решил не менять клубную прописку.

В скором будущем в Риме может появиться новый Император. На полузащитника Николо Дзаньоло в Роме возлагаются большие надежды и, как оказалось, многообещающий футболист вообще не рассматривает вариант с уходом в другой клуб, несмотря на слухи в прессе.

"Рома значит для меня буквально все. Этот клуб подарил мне неописуемые эмоции, начиная с моего дебюта в Сантьяго Бернабеу. Я прочувствовал на себе всю эту атмосферу Стадио Олимпико и безмерную любовь фанатов".

"Учитывая все эти факты, не понимаю, почему я должен что-то менять в своей карьере. Надеюсь остаться в Роме на долгие годы", — признался 20-летний итальянец.

Также Дзаньоло рассказал, как на него повлияла серьезная травма колена, которую он получил в матче 19-го тура чемпионата Италии против Ювентуса (1:2).

"Травма колена нанесла неприятный удар по мне. Только после двух или трех недель мне удалось преодолеть все это. Тот период действительно был очень тяжелым".

"Мой характер никогда не менялся, и я всегда улыбался и оставался счастливым. Каждый день я ставлю перед собой цели, которые нужно достичь и преодолеть. Мое восстановление проходит успешно. Надеюсь, что смогу вернуться на поле и стану еще сильнее, чем был раньше", — заявил Дзаньоло в интервью Il Messaggero.

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