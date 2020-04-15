Генуэзцы должны оплатить задолженность в ближайшие 45 дней.
Филип Ягелло, getty images
15 апреля 2020, 18:27
Дженоа проиграл судебное дело в ФИФА относительно трансфера польского полузащитника Филипа Ягелло, сообщает TVP.
Генуэзцы должны будут выплатить Заглембе 800 тысяч евро, а также покрыть судебные издержки польского клуба.
На оплату задолженности у Дженоа есть 45 дней, иначе их ждет трансферный бан на следующее окно.
Напомним, что Филип Ягелло обошелся Дженоа в 2 миллиона евро.
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