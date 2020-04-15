Италия

Генуэзцы должны оплатить задолженность в ближайшие 45 дней.

Дженоа проиграл судебное дело в ФИФА относительно трансфера польского полузащитника Филипа Ягелло, сообщает TVP.

Генуэзцы должны будут выплатить Заглембе 800 тысяч евро, а также покрыть судебные издержки польского клуба.

На оплату задолженности у Дженоа есть 45 дней, иначе их ждет трансферный бан на следующее окно.

Напомним, что Филип Ягелло обошелся Дженоа в 2 миллиона евро.

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