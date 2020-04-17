Италия

"Волки" и "грифоны" могут обменяться футболистами в ближайшее трансферное окно.

Дженоа хочет подписать полузащитника Ромы Диего Перотти, сообщает Football Italia. "Волки" в то же время хотят включить в сделку нападающего генуэзцев Андреа Пинамонти.

Перотти уже выступал за Дженоа с 2014 по 2016 год, после чего перебрался в Рим. Контракт Диего с Ромой рассчитан до июня 2021 года.

В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в Серии А, отметившись тремя голами и ассистом в 14 матчах.

Нападающий сборной Италии U-21 Пинамонти выступает за Дженоа на правах аренды из Интера, но у "грифонов" есть возможность выкупить игрока. Он забил только два гола в 20 матчах за переживающих неудачный период генуэзцев.

Дженоа после 26 туров Серии А занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета только по дополнительным показателям.