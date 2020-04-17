Италия

Главный тренер сборной Франции — о подходе, если бы тренировал клуб.

Дидье Дешам симпатизирует подходу, который использует туринский Ювентус.

"Я бы выбрал систему Ювентуса, там тренировки проходят на высоком уровне, и достигается результат. Когда я был футболистом, меня подход не беспокоил. Я знал, что мне нужно делать".

Читайте также: Дешам и Монако: Симбиоз, который привел к финалу.

"Бесполезно говорить, что я буду делать, как Сакки, Кройфф или Гвардиола. Считаю, должны быть условия, необходимо играть по конкретной схеме".

"Безусловно, каждого тренера оценивают по результатам", — приводит слова Дидье Дешама Football Italia.

Напомним, что с 1994 по 1999 год Дешам выступал за Ювентус, а также успел потренировать клуб с 2006 по 2007 год.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.