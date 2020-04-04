Фан-сектор

В рамках проекта "Фан-Сектор" Football.ua публикует материал Кирилла Шрамко, в котором наш читатель рассказывает о Монако Дидье Дешама.

26 мая 2004 года. Финальный свисток датчанина Кима Милтона Нильсена разделил 52 000 болельщиков на трибунах гельзенкирхенской Арены Ауфшальке на два лагеря. Одни искренне радовались второй победе за два сезона на еврокубковой арене своих любимцев (Порту мистера Жозе годом ранее выиграл Кубок УЕФА, переиграв в финале Селтик), другие разочарованно вздыхали, ведь Монако под предводительством легендарного Дидье Дешама остановилось в шаге от заветного трофея.

Тот матч запомнился уникальной особенностью: впервые в финале Лиги чемпионов (современного формата) не было ни одного представителя Англии, Испании, Германии или Италии (по состоянию на апрель 2020 года тот финал так и остался единственным без представителей топ-4). Многие называли этот финал матчем андердогов или финалом-сенсаций из-за отсутствия в решающем матче футбольных грандов.

Необычным было и то, что ни один из главных тренеров команд-финалистов не прыгал и не бегал по полю от радости. И, если французу и радоваться было нечему, то португальский коуч сразу после награждения снял медаль с шеи и ушел в раздевалку (возможно, Special One уже тогда чувствовал себя чужим, договорившись о контракте с Челси). Через шесть лет Жозе Моуриньо повторит успех в ЛЧ, победив с Интером в 2010 году, а вот Дешаму-тренеру своего первого значимого международного трофея пришлось ждать еще целых 14 лет. Но вернемся немного назад…

По окончании сезона-2000/01 легендарный французский футболист Дидье Дешам завершил свою выдающуюся карьеру. Список достижений полузащитника поистине был великим: победитель ЛЧ с Марселем (1993) и Ювентусом (1996), дважды чемпион Франции и трижды Чемпион Италии, различные Кубки и Суперкубки (всего 13 клубных трофеев).

Вишенкой на трофейном торте Дешама стало звание чемпиона мира (1998) и чемпиона Европы (2000), причем на этих турнирах Дешам выводил партнеров (Зидана, Блана, Бартеза, Анри, Трезеге и многих-многих других легендарных французских игроков) с капитанской повязкой. Бывший игрок Нанта, Марселя, Бордо, Ювентуса, Челси и Валенсии принял приглашение летом 2001 года возглавить Монако. Сезон 2000/01 "монегаски" под предводительством Клода Пюэля закончили на 11-м месте (и это после чемпионства годом ранее!), поэтому руководство клуба решилось на смену тренера.

Сезон 2001/02 Монако закончило на 15-м месте в Лиге 1 (не самый удачный тренерский дебют для Дешама). То ли президент Монако Жан-Луи Кампор забыл прочитать комментарии экспертов football.ua насчет принадлежности Дешама к сообществу учителей физкультуры, то ли финансовые проблемы клуба и доверие к молодому тренеру заставили руководство дать Дидье второй шанс. Как итог: второе место в сезоне-2002/03 (Монако отстал всего на одно очко от Лиона) и квалификация в Лигу чемпионов.

Сезон-2003/04 в Лиге Чемпионов Монако начинал в следующем составе (в списке только те игроки, которые сыграли хотя бы один матч):

Вратари: Флавио Рома (12 матчей), Тони Сильва (1)

Защитники: Гаэль Живе (13 матчей, 0 голов), Уго Ибарра (10,1), Жюльен Родригез (13,0), Себастьян Скиллачи (9,1), Патрис Эвра (13,0)

Полузащитники: Лукас Бернарди (12,0), Людовик Жюли (10,4), Акис Зикос (9,0), Себастьян Кароль (1,0), Ярослав Плашил (10,1), Жером Ротен (12,1), Эдуар Сиссе (13,2), Хассан Эль-Факири (2,0)

Нападающие: Эммануэль Адебайор (9,0), Сулейман Камара (1,0), Фернандо Морьентес (12,9), Шабани Нонда (4,1), Дадо Пршо (11,7).

* Глядя на состав, у опытных читателей сведет олдскулы и пойдет скупая слеза ностальгии вопросов о ноунеймовости большинства игроков не возникнет, а вот более молодым падаванам стоит объяснить, что многие игроки хорошо зарекомендовали себя в Монако и после перешли в более серьезные клубы, поэтому этот состав можно смело назвать околотоповым.

23 августа 2003 года в Монако (стране) прошла жеребьевка Лиги чемпионов УЕФА-2003/04. Клуб Дидье Дешама до этого момента особых успехов в еврокубках последних сезонов не сыскал, поэтому (согласно коэффициентам УЕФА) перед жеребьевкой попал в четвертую корзину (хуже по рейтингу были только Брюгге, Бешикташ и Партизан). Домашняя жеребьевка преподнесла в соперники "монегаскам" Депортиво (бронзовый призер Ла Лиги), ПСВ (Чемпион Эредивизии) и АЕК (бронзовый призер чемпионата Греции).

Первый матч в группе Монако провело против ПСВ Гуса Хиддинка на арене Филиппс в Эйндховене. Подопечные Дешама сумели забить два гола (отличились Морьентес и Сиссе), достояли до конца и одержали важнейшую гостевую победу 2:1. Лигочемпионовский дебют Дешама удался на славу! Во втором туре Монако на стадионе Луи II разгромил гостей из Греции со счетом 4-0 (Жюли, Пршо и дважды Морьентес) и закрепился на промежуточном первом месте группы С.

Несмотря на уход из Депора лучшего европейского нападающего сезона-2002/03 Роя Маккая в Баварию перед началом сезона, команда из Ла-Коруньи оставалась весомой силой в Испании и Европе, поэтому матчи третьего и четвертого туров для Дидье Дешама были очень важны. В первом матче на Риасоре Депортиво, в составе которого играли Валерон, Диего Тристан, Луке, Пандиани, Жорже Андраде, Фран, Серхио, Молина и другие классные игроки, одержал минимальную победу (гол на счету Тристана). Победа в четвертом туре обеспечила бы подопечным Хавьера Ируреты досрочный выход в следующую стадию главного еврокубка. Именно с таким настроением испанцы и отправились на следующий матч ЛЧ в гости к подопечным Дидье Дешама, но вот у француза были немного другие планы.

5 ноября 2003 года, Луи II, 16000 зрителей на трибунах и миллионы возле экранов наблюдали за невероятным развитием событий! Неудержимый Дадо Пршо, 4:0 к 30-й минуте, 5-2 к перерыву и итоговые 8:3 на табло! Птенцов Дешама в том матче было не остановить! Именно в том матче был установлен рекорд результативности в одном матче Лиги чемпионов, который продержался 13 лет (Боруссия Дортмунд и Легия в 2016 настреляли 12 голов в одном матче). Ротен, Жюли, Плашил, Сиссе и (четырежды!) Пршо вписали свои имена на табло главного стадиона маленького княжества, а Дешам и Ко вписали свои имена в историю престижного еврокубка!

В пятом туре Монако упустил победу над ПСВ (на гол Морьентеса в первом тайме нападающий с коротким именем Ян и немного длиннее фамилией Веннегор оф Хесселинк восстановил паритет в концовке матча). Кстати, именно в том сезоне за ПСВ бегал 19-летний хрустальный игрок с волосами, мечтавший поиграть в Челси, мадридском Реале и Баварии. Угадали, кто?

Шестой тур, нулевая ничья Монако с АЕК, победа ПСВ над Депортиво на последних минутах, и подопечные Дидье Дешама выходят в следующую стадию розыгрыша Лиги Чемпионов с первого места! Браво, Дидье, браво, Монако!

Стоит отметить, что до сезона-2003/04 в Лиге чемпионов был формат двух групповых этапов (16 лучших команд разбиваются на четыре квартета, по две лучшие команды выходят в четвертьфинал). А вот с сезона 2003/04 был упразднен второй групповой этап, и 16 лучших команд Европы 12 декабря 2003 года узнали своих соперников. Команде Дешама в соперники достался Локомотив Юрия Семина, занявший второе место в группе с лондонским Арсеналом, миланским Интером и киевским Динамо.

24 февраля 2004 года "монегаски" к середине второго тайма московского матча уступали 0:2, однако Морьентес своим голом на 69-й минуте оставляет Монако надежды на итоговую победу в противостоянии.

Ответный матч на Луи II, незабитый пенальти Дадо Пршо на 19-й минуте, удаление игрока гостей Лоськова на 22-й минуте (первая желтая за разговоры при назначении точки, вторая – за фол в центре поля), гол все того же хорватского гиганта с конским хвостом на 60-й – Монако в четвертьфинале Лиги Чемпионов!Решения португальского арбитра Батишты подверглись жесткой критике со стороны российских СМИ, однако про отмененный чистый гол игрока Монако Бернарди те же СМИ тактично умалчивали. Сам Юрий Семин (тренер Локомотива) сказал, что руководство москвичей обжаловать решения судейской бригады не будет. Как бы то ни было, в четвертьфинале подопечных Дешама ждал куда более грозный соперник.

Мадридский Реал в 1/8 разобрался с Баварией (1:0,1:1), поэтому подходил к матчу с Монако в приподнятом настроении. Еще бы, ведь сливочные считались безоговорочным фаворитом, лидировали в Ла Лиге, были сильнее по составу (Флорентино Перес собрал "галактикос" на Бернабеу) и в тот период брали ушастого каждые два года (1998, 2000, 2002). У кого-то еще оставались сомнения по поводу победителя этой пары? Сомнения были у Дешама. И еще одного испанского паренька.

Стоит отметить, что мадридский Реал в то время располагал звездным (суперзвездным, мегазвездным, в общем, галактическим) составом. Рауль, Роналдо, Зидан, Бекхэм, Фигу, Гути, Роберто Карлос, Касильяс – все эти маэстро футбольного мяча играли тогда в сливочной футболке. Поэтому Фернандо Морьентес перестал попадать в стартовый состав и в поисках игровой практики решился на аренду в Монако (не сидеть же 27-летнему нападающему на скамейке, пусть и в самом Реале!). Именно в такой дуэли Мавр обязан был показать свою профпригодность мистеру Фло.

24 марта, 70 000 зрителей пришли на Бернабеу наблюдать за интереснейшей игрой. Первый тайм проходил при преимуществе хозяев: атаки мадридцев волнами обрушивались на ворота Флавио Ромы, и только самоотверженная игра защитников, мастерство голкипера и каркас ворот уберегли Монако от нескольких пропущенных голов еще в первом тайме! Дидье Дешам (зная любовь защитников Реала подключаться к атакам) решил сыграть на контратаках, и несколько выпадов Жюли и сотоварищей были очень опасны.

В одной из своих атак на исходе первого тайма Монако открыл счет: неразбериха в обороне мадридцев (да-да, читатель, защитники в Реале привозили всегда, а не только при Рамосе) позволила Себастьяну Скиллачи отличиться в воротах Касильяса (ассистировал Жюли). 0:1 после первого тайма и интереснейшие 45 минут еще ждали зрителей впереди! Во втором тайме подопечные Карлуша Кейруша обрушили всю мощь своих галактических атак на ворота Монако, и к 81-й минуте Рома доставал уже четвертый мяч из сетки своих ворот! Казалось бы, разгромная победа от мадридцев никуда не денется, но тут в дело вступил Морьентес. После подачи Ротена Фернандо головой отквитал один мяч и подарил надежду Дидье Дешаму на реванш в ответном матче.

А ответный матч начинался как нельзя хуже для подопечных французского тренера: обе команды опасно атакуют, но на 36-й минуте Рауль открывает счет в матче, и мечта "монегасков" о реванше, казалось бы, улетучивалась с каждой минутой. Но в компенсированное к первому тайму время Людовик Жюли (после скидки Морьентеса) классным ударом слета отправляет мяч точно в угол ворот! Этот гол (и напутственные слова Дешама в раздевалке) позволили футболистам Монако воспрянуть духом, и в самом начале второго тайма Фернандо Морьентес после подачи Патриса Эвра выводит свою команду вперед!

Еще 40 минут в запасе, нужен всего один гол, и Дидье Дешам с бровки гонит своих парней добивать Реал. 66-я минута, Уго Ибарра после серий финтов простреливает в штрафную, и капитан Монако Людовик Жюли класснейшим ударом пяткой забивает третий гол хозяев в матче! Есть камбэк! К концу матча ни одна команда так и не отличилась (не считая гола Рауля из офсайда), хотя моментов было множество, и финальный свисток Пьера Луиджи Коллины отправил команду Дешама в полуфинал главного турнира континента!

В полуфинале французов ждал Челси Клаудио Раньери, усиленный вливаниями Абрамовича (россиянин купил клуб в 2003 году). В концовке первого матча подопечные Дешама усилиями Фернандо Морьентеса и Шабани Нонда дожали "пенсионеров" 3:1, но на ответный матч в Лондон команда отправлялась с осторожным оптимизмом и небольшими опасениями (слишком свежими были воспоминания о камбэках в 1/4 финала).

Опасения, как оказалось, были не напрасными. На 22-й минуте Гронкьяер красивейшим ударом с угла штрафной выводит "синих" вперед, затем команды обменялись ударами в каркас ворот, и на 44-й минуте Фрэнк — диспетчер Челси, сердце Челси, — своим голом делает из лондонской команды промежуточного финалиста! Но радость англичан была недолгой, ведь перед самым перерывом Ибарра забивает немного несуразный, но очень важный гол! После перерыва Раньери перешел на схему 3-4-3, чтобы дожать Монако, но на 60-й минуте Морьентес снимает вопросы о финалисте! Футболисты Челси за оставшиеся полчаса так и не сумели устроить штурм на ворота соперника, и Дидье Дешам в черном кожаном плаще отправился радоваться выходу в финал вместе с командой.

Финал той ЛЧ многие называют лучшим матчем в карьере Жозе Моуриньо. Порту переиграл Монако тактически (травма капитана Людовика Жюли на 23-й минуте спутала все карты Дешаму), доведя матч до логической победы 3:0.

А что же было дальше с Монако? Из-за финансовых проблем клуба летом 2004 года в Барселону ушел капитан команды и любимец публики Людовик Жюли, лучший бомбардир ЛЧ 2003/04 (девять мячей) Фернандо Морьентес вернулся в Мадрид, Жером Ротен отправился покорять Париж, а Дадо Пршо отправился в Рейнджерс. В 2005 году из-за конфликта с руководством команду покинет главный творец успеха – Дидье Дешам. Постоянная смена тренеров и президентов не пойдет на пользу клубу, и в 2011-м Монако покинул Лигу 1, вернувшись только через 2 года. И только с приходом Леонарду Жардима Монако заиграл ярко и эффективно, но заветная мечта клуба о победе в Лиге чемпионов так и осталась мечтой.

Интересные факты сезона 2003/04:

— Лондонский Арсенал вышел в плей-офф ЛЧ с первого места после одного набранного очка в трех матчах;

— Депортиво в 1/4 после проигрыша в первом матче от Милана 1:4 сумел дома победить 4:0 и сотворил один из величайших камбэков в истории ЛЧ;

— После вылета от Монако Реал проиграл 7 из 8 матчей Ла Лиги и закончил сезон на четвертом месте;

— В финале ЛЧ каждый тренер представлял ту же страну, что и клуб. В истории современной ЛЧ таких финалов было всего восемь;

— В сезоне-2004/05 Монако в группе опять встретился с Депортиво. Матч на выезде "монегаски" выиграли 0-5.

Кирилл Шрамко (kylt), читатель Football.ua

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.