Италия

Римляне проявляют интерес к центральному полузащитнику Атлетико.

Рома включилась в гонку за Томаса Партея параллельно с Интером и другими командами, сообщает Mirror.

Ганский полузащитник пока что не может договориться о новом контракте с "матрасниками". Текущее соглашение действительно до лета 2023 года и включает клаусулу в размере 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Томас Партей отыграл 35 матчей во всех турнирах в футболке Атлетико, забив три гола и сделав одну результативную передачу.

Напомним, Арсенал рассматривает ганского полузащитника в качестве приоритетной цели на лето.