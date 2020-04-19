Италия

Бразилец прокомментировал свои выступления в итальянском клубе.

Нападающий Рафаэль Леау рассказал о своем переходе в Милан и поделился впечатлениями от работы со Златаном Ибрагимовичем.

"Все произошло так быстро. Никогда не думал, что в 20-летнем возрасте я перейду в клуб с такой великой историей, который выиграл семь Кубков чемпионов. Выступать в Милане в моем возрасте – большая честь.

Ибрагимович – сильная личность, он играл с великими игроками и имеет за своей спиной великую историю. Он на тренировках ведет себя одним образом, но становится совершенно другим в матчах, но лишь потому, что всегда хочет побеждать.

Он может мне очень помочь в футбольном развитии. Мы с ним очень близко общаемся на тренировках", – приводит слова Леау портал Football Italia.

В текущем сезоне нападающий провел 22 поединка в футболке "россонери", отличившись двумя голами и двумя ассистами.

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