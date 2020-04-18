Италия

"Россонери" вскоре планируют возобновить тренировочный процесс.

Итальянские клубы все еще рассчитывают на возобновление соревнований, который взяли паузу из-за распространения пандемии коронавируса.

Как сообщает Football Italia, Милан, надеясь на то, что власти в конечном итоге разрешат командам начать тренировки с 4 мая, попросил своих иностранных футболистов вернуться в Италию к следующему четвергу.

Стоит отметить, что практически все легионеры миланского клуба покинули страну на период пандемии COVID-19. Единственным иностранным игроком "россонери", который остался в Италии, является аргентинец Матео Мусаккьо.

Ранее сообщалось, что футбол в Италии может возобновиться кубковым матчами.

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