"Россонери" вскоре планируют возобновить тренировочный процесс.
Златан Ибрагимович и Анте Ребич, Getty Images
18 апреля 2020, 07:18
Итальянские клубы все еще рассчитывают на возобновление соревнований, который взяли паузу из-за распространения пандемии коронавируса.
Как сообщает Football Italia, Милан, надеясь на то, что власти в конечном итоге разрешат командам начать тренировки с 4 мая, попросил своих иностранных футболистов вернуться в Италию к следующему четвергу.
Стоит отметить, что практически все легионеры миланского клуба покинули страну на период пандемии COVID-19. Единственным иностранным игроком "россонери", который остался в Италии, является аргентинец Матео Мусаккьо.
Ранее сообщалось, что футбол в Италии может возобновиться кубковым матчами.
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