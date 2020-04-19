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Football.ua рассказывает о специалистах, которые находятся без работы.

Конечно, многие клубы сейчас не думают в первую очередь о том, какого тренера можно пригласить. Тяжелый кризис, который сейчас переживает современный футбол, вызывает больше финансовых вопросов, а какие-либо структурные перемены отходят на второй план. Тем не менее, на сегодняшний день рынок полон менеджеров, которые лишились работы в течение текущего или прошлого сезонов. Рассмотрим список самых востребованных специалистов, которые имеют шанс вернуться на тренерскую скамью в ближайшем будущем.

Эрнесто Вальверде

Увольнение менеджера из Барселоны до сих пор у многих вызывает вопросы. Да, при Вальверде хватало достаточно противоречивых результатов, как, например, эпичные вылеты из Лиги чемпионов от Ромы и Ливерпуля, но на внутренней арене каталонцы добывали необходимый результат. Удивительно, но тренера уволили тогда, когда "блаугранас" шли на первом месте в таблице. Правильное это было решение или нет, мы узнаем по итогам сезона, который, надеемся, когда-то завершится.

С будущим Вальверде также довольно сложно. Сам специалист вполне допускает, что может отправиться работать в Австралию или какой-либо другой экзотический чемпионат. В Испании довольно трудно найти команду под стать Эрнесто, разве что у Селадеса в Валенсии дела пойдут совсем плохо. В Англию или Германию Вальверде могут не пригласить из-за незнания языка, да и в Италии тренерских отставок в серьезных клубах пока не планируется.

Вполне реально, что болельщики увидят тренера, дважды побеждавшего в Примере, где-то на стадионах Японии или той же Австралии. Смело и интересно.

Унаи Эмери

"Good ebening!", — сказал Эмери, и покинул Арсенал в ноябре, проведя в лондонском клубе бесславные полтора года. Не станем анализировать его этап работы во главе "канониров", но отметим то, что Унаи вернуться на должность главного тренера мог практически сразу. Только в Эвертон. Как признался сам испанец, эмоционально увольнение ударило по нему и от предложения "ирисок" он отказался, взяв паузу на некоторое время.

На этом интерес к Эмери не угас. Специалист подтвердил, что с ним контактировали клубы из Серии А, а СМИ приписывали интерес со стороны Монако. Также медиа утверждали, что сам тренер мечтает вернуться в Испанию, где он был крайне успешен с Севильей. На менеджера спрос есть, и очень велики шансы, что вскоре мы увидим его в какой-либо команде из топ-5 европейских чемпионатов.

Маурисио Почеттино

Аргентинец провел пять лет в Тоттенхэме, не добыв ни одного трофея, и был уволен после ряда неудачных результатов в текущем сезоне, уступив свое место Жозе Моуриньо. Тем не менее, "шпоры" при менеджере совершили невероятный прогресс, а сам тренер остается чуть ли не самым востребованным специалистом на рынке.

Долгое время СМИ связывали Почеттино с Баварией, но мюнхенцы решили сохранить Ханси Флика. Теперь же испанцы сватают Маурисио поочередно то в Реал, то в Барселону. И мало кто сомневается, что если один из этих клубов решит уволить своего наставника, то аргентинец будет одним из главных претендентов на вакантный пост.

Сам Почеттино не скрывал, что с удовольствием продолжал бы работать в АПЛ, где ему прогнозировали место в Манчестер Юнайтед. Тем не менее, Оле-Гуннар Солскьяер несколько подправил дела команды. Как бы там ни было, будущее Почеттино остается одной из самых больших интриг.

Массимилиано Аллегри

Скоро уже будет год, как итальянец покинул Ювентус после невероятно плодотворных пяти лет работы. По большому счету, список клубов, в которые потенциально приглашают Аллегри практически идентичен списку Почеттино. Только СМИ все чаще называют менеджера скорой заменой Томасу Тухелю в ПСЖ. Слухи подогревают то, что Массимилиано за последние месяцы часто посещал Париж.

Аллегри уже дал понять, что готов вернуться к работе через несколько месяцев. К слову, его агент уверяет, что произойти это может значительно позже, так как сейчас никто не думает о тренере на будущий сезон, что сложно отрицать. Как бы там ни было, спектр слухов, куда сватают Аллегри, очень велик — от замены Зидана в Реале до возвращения в Ювентус.

Лучано Спаллетти

Опытный менеджер покинул Интер в конце прошлого сезона, оформив с "нерадзурри" участие в Лиге чемпионов. Вполне можно говорить, что Спаллетти был уволен несколько несправедливо, но уж больно руководство клуба хотело пригласить свободного на тот момент Антонио Конте. На сегодняшний день Лучано все еще без работы, но СМИ уверяют, что это ненадолго.

Отмечается, что главных претендента два — Милан и Фиорентина. Тренерское кресло под Стефано Пьоли шатается с момента его назначения, да и авторитет и имя Беппе Якини не столь весомое, как у Спаллетти. Есть сомнения, что мы увидим итальянца за пределами страны, но вот вариант с вышеперечисленными клубами вполне кажется реальным.

Марселино Гарсия Тораль

Увольнение Марселино из Валенсии — одно из самых скандальных и противоречивых событий в текущем сезоне. Менеджер принес "летучим мышам" победу в Кубке Испании в прошлом сезоне и вполне удачно стартовал в Примере в текущем розыгрыше. Но это все нивелировалось на фоне конфликта с руководством клуба, которое уволило тренера, что спровоцировало недопонимание со стороны игроков.

Как испанские, так и итальянские СМИ пророчат Марселино пост главного тренера Милана. Уж больно много претендентов на столь лакомое место. Вполне вероятно, что специалист сразу станет претендентом номер один для какого-либо клуба Примеры, если тот решит уволить своего наставника, особенно учитывая то, что опыта работы Тораля за пределами Испании не было.

Марко Джампаоло

Тренеру еще предстоит восстановить свое доброе имя. Его работа в Милане стала настоящей катастрофой, к тому же Джампаоло умудрился установить антирекорд клуба, продержавшись на тренерской должности всего 111 дней. И речи не идет о том, что специалиста мы можем увидеть в каком-либо топ-клубе. Не стоит удивляться, если Марко окажется в условных Дженоа и Удинезе — после провала в Милане ему предстоит доказывать свою профпригодность вновь.

Не удивительно, что СМИ даже не пестрят слухами о том, что менеджер претендует на какую-либо должность. Высказывались предположения, что вернуть Джампаоло может Сампдория, но похоже задачу о спасении команды от вылета вполне планово выполняет Клаудио Раньери.

Нико Ковач

Драма Ковача состоит в том, что в свой первый же сезон в Баварии он сумел добиться успеха на внутренней арене, оформив победу в Бундеслиге и Кубке Германии, но своим в Мюнхене он так и не стал. Несколько неудачных результатов и низкий авторитет внутри команды привели к тому, что уже после 10-го тура текущего сезона хорватский специалист ушел в отставку.

Вполне сложно предположить, где окажется Ковач в следующем сезоне. Считалось, что тренер станет отличной кандидатурой для Герты. Берлинцы готовятся строить долгосрочный проект, который не будет лишен инвестиций. И этому проекту нужен опытный тренер. К тому же, для Ковача Герта — родная команда, так как там он провел самое большое количество матчей в качестве футболиста, да и результата, как в Баварии, от него никто сразу же требовать не будет. Но выбор руководства пал на Бруно Лаббадию.

Леонарду Жардим

Возрождение Монако — это заслуга португальского менеджера, который сумел привести "монегасков" к чемпионству в 2017 году. Грядущий спад завершился его увольнением в 2018 году, но боссы клуба обратились к Жардиму с просьбой решить последствия работы Тьерри Анри уже через год. Однако второе пришествие специалиста долгим не оказалось, и уже в декабре он вновь покинул должность.

Португалец остается вполне интересным вариантом на тренерском рынке. Он отлично работает с молодежью, ведь именно Жардим раскрыл Мбаппе, и умеет строить команду в кризисной ситуации. Сложно спрогнозировать, где ждать тренера, но вот в родном для него чемпионате Франции мы вполне вскоре можем его увидеть.

Марку Силва

Молодой специалист пришел в Эвертон с целью стать во главе долгосрочного проекта по построению нового английского гранда. Не вышло. Одна неудача за другой, и руководство "ирисок" предпочло отказаться от молодости в лице Силвы в пользу опыта в лице Анчелотти. В целом, помимо Эвертона, португалец был успешен во всех клубах, в которых он работал.

Опять-таки, ожидать тренера в топ-команде в ближайшее время не стоит. Условный Уотфорд, которым он, к слову, удачно руководил, был бы великолепным вариантом для того, чтобы реанимировать карьеру после тяжелого периода в Эвертоне.

Антон Рыбаков, Football.ua