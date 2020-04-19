Италия

Football.ua продолжает вспоминать самые яркие моменты в игре команд чемпионата Италии.

Укрепив состав и, что самое главное, заполучив одного из лучших тренеров современности, Антонио Конте, Интер считался одним из главных конкурентов Ювентуса в борьбе за чемпионский титул.

И поначалу убийственный дуэт Лаутаро Мартинеса и Ромелу Лукаку при поддержке Антонио Кандревы, Стефано Сенси, Марцело Брозовича и других позволил "нерадзурри" лидировать в Серии А и принес немало ярких моментов, которые не скоро забудут поклонники "змеев".

После Нового года Интер откатился на третью позицию, а раскрыться в команде еще одному звездному новичку Кристиану Эриксену помешала пандемия коронавируса. Однако сезон в Италии вскоре должен возобновиться, и болельщики, пусть и не на стадионах, увидят еще немало захватывающих дух моментов.

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