Италия

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора проведет видеоконференцию с руководителями федерации футбола и всех лиг.

В среду, 22 апреля состоится очередной обсуждение целесообразности продолжения или необходимости завершения сезона-2019/20 в Италии — сообщает Football Italia.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора проведет видеоконференцию с участием руководителей Федерации футбола Италии, Серии А, Серии В, Лега Про, Ассоциации профессиональных футболистов, Ассоциации футбольных арбитров и Федерации спортивной медицины, на котором стороны обсудят текущую эпидемиологическую ситуацию в стране и возможность проводить соревнования.

На данный момент планируется приступить к тренировкам небольшими группами футболистов с соблюдением безопасных дистанций с 4 мая и до конца месяца возобновить чемпионат.

Что касается Кубка Италии, первые полуфинальные матчи которого уже состоялись (Милан — Ювентус 1:1 и Интер — Наполи 0:1), то ответные матчи и финал планируется провести на нейтральном поле Стадио Олимпико в Риме с 27-го по 31 мая.

Ранее Спадафора заявил, что надеется на возобновление футбола в мае.

На момент публикации материала в Италии было 175 925 заболевших COVID-19, 23 227 умерших и 44 927 выздоровевших.

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