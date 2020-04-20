Италия

Французский полузащитник может стать подопечным Паулу Фонсеки.

Рома планирует арендовать Тому Лемара на один сезон с опцией выкупа, сообщает Mundo Deportivo.

Французский полузащитник не получает достаточно игровой практики. На его счету 24 поединка (всего лишь 1035 минут) и ни одного результативного действия.

Контракт Лемара с "матрасниками" действителен до лета 2023 года, а его стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в 24 миллиона евро.

Напомним, что на 24-летнего француза также претендует Манчестер Юнайтед.