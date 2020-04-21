Италия

"Нерадзурри" намерены подписать бельгийского форварда.

Нападающий Наполи Дрис Мертенс предстоящим летом может усилить другой клуб из итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Николо Скира, в услугах 32-летнего бельгийца заинтересован Интер, который уже ведет переговоры с футболистом о будущем переходе.

Наполи не сумел договориться с Мертенсом о продлении соглашения, которое истекает в конце текущего сезона, предложив ему 4 миллиона евро в год, бонусы и 2 миллиона евро подъемных при подписании новой сделки.

Интер, в свою очередь, готов предоставить опытному игроку более выгодные финансовые условия: 6 миллионов евро за сезон плюс бонусные выплаты.

Ранее сообщалось, что Монако также заинтересован в переходе Мертенса и готов предложить ему годовой оклад в размере 8 миллионов евро.

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