Испания

Главная причина — финансовые кризис, вызванный пандемией коронавируса.

Барселона может выключиться с гонки за нападающим Интера Лаутаро Мартинесом несмотря на то, что аргентинец является главной целью каталонцев на летнее трансферное окно.

Как сообщает Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" больше не готовы выплачивать клаусулу 22-летнего форварда, которая составляет 111 миллионов евро, хотя ранее были вполне способны это сделать.

Источник утверждает, что это связано с финансовым кризисом, с которым столкнулась Барселона из-за паузы в соревнованиях, вызванной пандемией коронавируса. Клуб несет потери ввиду отсутствия доходов от продажи телетрансляций и доходов в день матчей.

Невзирая на желание самого Мартинеса надеться на себя футболку "сине-гранатовых", его будущее будет зависеть от дальнейшего развития ситуации с COVID-19.

Напомним, ранее Барселона уже была вынуждена отказаться от трансфера Неймара по аналогичной причине.

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