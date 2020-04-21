Италия

Хавбек склоняется к переходу в миланский клуб.

Полузащитник Брешии Сандро Тонали хотел бы присоединиться к Интеру, информирует портал Goal.com.

Интер и Ювентус являются главными претендентами на молодого полузащитника, однако он сам бы хотел присоединиться к "нерадзурри". Оба клуба готовы сделать примерно одинаковые предложения, и поэтому переход, скорее всего, будет зависеть от самого игрока.

Ранее сообщалось, что Интер предложил за Тонали 40 миллионов евро.

Действующий контракт полузащитника с Брешией рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 19-летний игрок провел 24 поединка в футболке "ласточек", отличившись одним голом и пятью ассистами.

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