Италия

"Нерадзурри" надеются опередить Ливерпуль, Милан, Ювентус и прочих в гонке за полузащитником Брешии.

Интер готов заплатить 40 миллионов евро за полузащитника Брешии Сандро Тонали — сообщает Sport Mediaset.

Предложение "змеев" не дотягивает до требований Брешии (50 миллионов), однако является первым действительно серьезным среди претендентов на лучшего полузащитника Серии А по версии Андреа Пирло.

Ранее Милан предложил за 19-летнего Тонали трех игроков, а Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ювентус, Наполи и Рома пока только готовят свои предложения.

Игрок национальной сборной Италии (3 матча, 0 голов) с 2017 года выступает в составе первой команды Брешии (77 матчей во всех турнирах, 6 голов). В нынешнем сезоне Сандро сыграл 24 матча (23 в Серии А и й в Кубке Италии) и забил 1 мяч.

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