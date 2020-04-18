Италия

"Нерадзурри" хотят сохранить пару своих центральных защитников.

Защитники Милан Шкриниар и Стефан де Врей в принципе согласились продлить контракты с Интером, осталось согласовать некоторые финансовые детали — сообщает Football Italia.

На Шкриниара, чей нынешний контракт истекает летом 2023 года, претендуют ПСЖ, Реал и Манчестер Сити. К де Врею проявляют интерес Барселона, Манчестер Юнайтед, Челси и Арсенал.

Лучший игрок Словакии 2019 года Шкриниар (31 матч за национальную сборную) выступал за Жилину (95 матчей во всех турнирах, 15 голов), Злате Моравце (аренда, 7, 0), Сампдорию (38, 0) и Интер (118, 4).

Защитник национальной сборной Нидерландов де Врей (37 матчей, 3 гола) выступал за Фейеноорд (154 матча во всех турнирах, 7 голов), Лацио (118, 10) и Интер (66, 4).

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.