Франция

Монегаски хотят подписать бельгийского форварда.

Нападающий Монако Дрис Мертенс попал в сферу интересов Монако, информирует Onze.

Монегаски намерены летом укрепить линию нападения и хотят подписать бельгийца, который, скорее всего, станет свободным агентом. "Красно-белые" готовы предложить форварду зарплату в размере 8 миллионов евро, что вдвое больше его нынешней.

Ранее сообщалось, что в подписании Мертенса также заинтересован Интер.

Мертенс выступает в составе Наполи с 2013 года, перейдя из ПСВ. В текущем сезоне 32-летний игрок провел 29 поединков в футболке "адзурри", забив 12 голов и совершив 6 ассистов.

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