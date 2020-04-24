Италия

22-летний игрок рассказал о своей готовности приносить пользу команде.

Нападающий Фиорентины Кристиан Куаме готов стать в рамку ворот, чтобы выходить на поле. Также нападающий рассказал о том, как могла повернуться его судьба, если бы не травма.

"Чтобы играть, я готов быть вратарем. В сегодняшнем футболе вы должны адаптироваться ко всему.

Если бы я не был травмирован, я бы перешел в Кристал Пэлас, но я не сожалею, судьба хотела этого, и тогда моя семья поддержала вариант с Фиорентиной.

Я мечтаю о возможности играть в Лиге чемпионов в этой футболке и в будущем выиграть несколько трофеев, а также играть на чемпионате мира", — приводит слова Куаме Tuttomercato.

Напомним, ивуариец перешел в Фиорентину в январе, но пока что восстанавливается после травмы клена.

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