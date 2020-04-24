22-летний игрок рассказал о своей готовности приносить пользу команде.
Кристиан Куаме, фото Фиорентина
24 апреля 2020, 10:12
Нападающий Фиорентины Кристиан Куаме готов стать в рамку ворот, чтобы выходить на поле. Также нападающий рассказал о том, как могла повернуться его судьба, если бы не травма.
"Чтобы играть, я готов быть вратарем. В сегодняшнем футболе вы должны адаптироваться ко всему.
Если бы я не был травмирован, я бы перешел в Кристал Пэлас, но я не сожалею, судьба хотела этого, и тогда моя семья поддержала вариант с Фиорентиной.
Я мечтаю о возможности играть в Лиге чемпионов в этой футболке и в будущем выиграть несколько трофеев, а также играть на чемпионате мира", — приводит слова Куаме Tuttomercato.
Напомним, ивуариец перешел в Фиорентину в январе, но пока что восстанавливается после травмы клена.
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