Италия

Нападающий остаток сезона проведет в стане "фиалок".

Нападающий Дженоа Кристиан Куаме присоединился к Фиорентине на правах аренды с обязательным выкупом, сообщает официальный сайт "фиалок".

В нынешнем сезоне ивуариец сыграл в 11 матчах Серии А за "грифонов", отметившись пятью голами и тремя ассистами.

Отметим, что Фиорентина несколькими часами ранее арендовала Альфреда Дункана из Сассуоло и Игора из СПАЛа.

Предлагаем следить за всеми актуальными новостями в последний день зимнего трансферного окна в специальной онлайн трансляции от Football.ua.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.