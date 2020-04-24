Италия

Технический директор "дьяволов" видит себя в структуре клуба.

Паоло Мальдини рассказал о своей работе в структуре Милана и рассказал о том, что нужно, чтобы он покинул команду.

"Я никогда не думал об уходе. Я из Милана и фанат, и мой папа был первым капитаном, поднявшим европейский кубок с итальянской командой

Были трудные моменты, но правда в том, что мне нужно было две составляющие, чтобы покинуть эту клуб: желание уйти и положение команды.

Когда Леонардо сказал мне, что собирается покинуть свой пост, я подумал о том, чтобы остаться один. Став техническим директором, я почувствовал себя непринужденно. У меня также были [Звонимир] Бобан и [Рики] Массара. Мне это нравится, и это комфортно для меня", — передает слова Паоло Мальдини Football Italia со ссылкой на интервью с Кристианом Вьери в Instagram.

Напомним, что клуб расстался со Звономиром Бобаном, но решил сохранить Паоло Мальдини.