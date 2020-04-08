Италия

Вслед за своим сыном Даниэлем, с коронавирусом справился легендарный Паоло Мальдини.

Директор Милана Паоло Мальдини окончательно оправился от болезни и готов приступить к исполнению своих обязанностей — сообщает Calciomercato.

Официально Милан не прокомментировал выздоровление Мальдини-старшего, однако известно, что в ближайшее время он проведет "встречи" с Иваном Газидисом и представителями игроков команды по поводу снижения зарплат.

Ранее сообщалось, что после заболевания COVID-19 выздоровел Мальдини-младший — полузащитник Милана Даниэль, а у Мальдини-старшего болезнь протекала с осложнениями.

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