Италия

Легенда Милана рассказал о симптомах коронавируса, с которыми он столкнулся.

Директор Милана Паоло Мальдини, заразившийся COVID-19 вместе со своим сыном Даниэлем, рассказал о симптомах, которые вызывает новое заболевание. Легендарный защитник назвал коронавирус совершенно "новым врагом".

"Я чувствую себя хорошо, но по-прежнему кашляю. Также я не чувствую запахов и вкусов. Это абсолютно не похоже на обычный грипп. Каждый спортсмен хорошо знает свое тело, в том числе и я. Что могу точно сказать, это какая-то новая болезнь. Тело борется с врагом, которого не знает".

"Иногда возникают сильные боли в суставах и мышцах. На пике болезни у меня была нескончаемая лихорадка, а температура тела держалась в районе 38,5. Принимал только тахипирин. Я не принимал никаких противовирусных препаратов, потому что у меня никогда не было проблем с дыханием", — приводит слова Мальдини Corriere della Sera.

Напомним, ранее Паоло Мальдини опубликовал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии.

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