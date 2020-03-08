Руководство хочет, чтобы легендарный итальянец продолжил работать в клубе.
Паоло Мальдини, фото getty images
08 марта 2020, 11:49
Несмотря на увольнение Звономира Бобана, руководство Милана хочет оставить Паоло Мальдини в клубе, сообщает Football Italia.
Тем не менее, источник утверждает, что итальянец еще не обсуждал это с генеральным директором Иваном Газидисом.
Кроме того, Паоло Мальдини остался недоволен происходящим в Милане и, вероятно, захочет покинуть клуб в конце сезона, если на тренерский пост придет Ральф Рангник.
Ранее итальянец публично заявил, что Ральф Рангник не подходит такому клубу, как Милан.