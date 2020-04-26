Италия

Агент Франка Кессье утверждает, что полузащитника не интересуют предложения от других клубов.

Несмотря на то, что Милан пока не отказался от идеи расстаться с Франком Кессье, сам полузащитник намерен приложить все силы, чтобы остаться с "россонери".

"Франк очень открытый и честный человек, поэтому когда он говорит, что счастлив в Милане и хочет остаться в этом великом клубе, значит, это так и есть, – цитирует агента футболиста Джорджа Атангана Calciomercato.com. – То, что он оказался именно в Милане, в некотором роде случайность. Мы вели переговоры с Ромой, в последний момент подключился Интер, но "нерадзурри" чуть-чуть опоздали — мы уже дали слово "россонери".

На Кессье в январе претендовал Вулверхэмптон, а сейчас присматривается Вест Хэм. Кроме того, Милан может обменять его на голкипера Наполи Алекса Мерета.

23-летний ивуариец (35 матчей за национальную сборную, 1 гол) закончил академию Аталанты и на профессиональном уровне выступал за Чезену (37 матчей во всех турнирах, 4 гола), Аталанту (31, 7) и Милан (121, 13).

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