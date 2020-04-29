Италия

Форвард рассказал о несостоявшемся переходе в туринский клуб.

Нападающий Брешии Марио Балотелли рассказал, что в свое время мог оказаться в Ювентусе, но в итоге перешел в Милан.

"Адриано Галлиани хотел видеть меня в Милане. После Манчестер Сити я собирался в Ювентус и был готов к этому переходу, но тогда появился Галлиани и интерес со стороны Милана, и я передумал.

Как известно, я – фанат Милана, поэтому я последовал за своим сердцем. Милан тогда шел на седьмом или восьмом месте, поэтому Ювентус был бы более разумным выбором, но в моем сердце был Милан.

Если честно, Интер я тоже люблю. Юве был бы практическим выбором, и я думал о нем, но решил прислушаться к сердцу", – приводит слова Балоттелли портал Football Italia.

В текущем сезоне Балотелли провел 19 поединков в футболке Брешии, отличившись пятью голами.

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