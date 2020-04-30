Миланский клуб не хочет продолжать сотрудничество с нигерийцем.
Виктор Мозес, Getty Images
30 апреля 2020, 13:13
Интер не планирует приобретать права на полузащитника Виктора Мозеса на постоянной основе, сообщает портал Calciomercato.
Нигерийский вингер присоединился к Интеру в январе на правах аренды из Челси с опцией выкупа за 12 млн евро. Руководство миланского клуба не было впечатлено игрой футболиста и не намерено платить за него такую сумму.
В футболке "нерадзурри" 29-летний игрок провел 7 поединков, отличившись одним ассистом.
Действующий контракт Мозеса с Челси рассчитан до июня 2021 года.
Ранее сообщалось, что Интер продлит контракт с Эшли Янгом на один сезон.
Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.