Италия

Миланский клуб не хочет продолжать сотрудничество с нигерийцем.

Интер не планирует приобретать права на полузащитника Виктора Мозеса на постоянной основе, сообщает портал Calciomercato.

Нигерийский вингер присоединился к Интеру в январе на правах аренды из Челси с опцией выкупа за 12 млн евро. Руководство миланского клуба не было впечатлено игрой футболиста и не намерено платить за него такую сумму.

В футболке "нерадзурри" 29-летний игрок провел 7 поединков, отличившись одним ассистом.

Действующий контракт Мозеса с Челси рассчитан до июня 2021 года.

Ранее сообщалось, что Интер продлит контракт с Эшли Янгом на один сезон.

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