Италия

"Нерадзурри" определились с трансферной стоимостью защитника.

Интер готов расстаться с Миланом Шкриниаром за 70 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

Ранее итальянский клуб требовал 80 миллионов евро за 25-летнего словацкого центрального защитника.

Контракт Шкриниара с Интером действителен до лета 2023 года. В этом сезоне защитник провел 32 матча, сделав ассист.

"Нерадзурри" пытаются сохранить защитника и предложили ему новое соглашение.

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