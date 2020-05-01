"Нерадзурри" определились с трансферной стоимостью защитника.
Милан Шкриниар, getty images
01 мая 2020, 09:33
Интер готов расстаться с Миланом Шкриниаром за 70 миллионов евро, сообщает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.
Ранее итальянский клуб требовал 80 миллионов евро за 25-летнего словацкого центрального защитника.
Контракт Шкриниара с Интером действителен до лета 2023 года. В этом сезоне защитник провел 32 матча, сделав ассист.
"Нерадзурри" пытаются сохранить защитника и предложили ему новое соглашение.
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