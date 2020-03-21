Англия

Интер больше не рассчитывает на чилийского форварда.

Нападающий Манчестер Юнайтед, который нынешний сезон проводит в составе Интера на правах аренды, предстоящем летом вернется на Олд Траффорд. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

Интер не намерен выкупать контракт 31-летнего чилийца на полноценной основе, несмотря на желание самого футболиста остаться в Италии.

Как ранее сообщалось, наставник "нерадзурри" Антонио Конте больше не рассчитывает на Санчеса, поскольку хочет сделать ставку на более молодых и менее высокооплачиваемых игроков.

Стоит отметить, ранее главный тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Солскьяер уже заявлял, что Санчес летом должен вернуться в стан "красных дьяволов".

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