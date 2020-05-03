Италия

"Нерадзурри" подпишут соглашение с игроком до 2025 года.

Защитник Лоренцо Пирола близок к подписанию нового контракта с Интером, информирует издание Gazzetta dello Sport.

Миланский клуб практически согласовал детали нового соглашения с центрбеком до 2025 года, и вскоре стороны должны оформить его официально.

В подписании 18-летнего игрока ранее были заинтересованы Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити.

Пирола является воспитанником Интера, но еще не успел дебютировать в первой команде. В текущем сезоне защитник провел 20 поединков за молодежные команды "нерадзурри".

Ранее сообщалось, что Интер также планирует продлить контракт с полузащитником Марцело Брозовичем.

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