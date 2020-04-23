Италия

Миланский клуб хочет сохранить хорватского хавбека.

Интер планирует начать переговоры по новому контракту с полузащитником Марцело Брозовичем, сообщает издание Tuttosport.

Хорватский полузащитник привлек внимание многих европейских клубов, включая Ливерпуль, Реал и Барселону, но "нерадзурри" не хотят расставаться со своим игроком. Руководство миланского клуба готово предложить хавбеку контракт до июня 2023 года и увеличить его зарплату до 4,5 млн евро в год.

Действующий договор Брозовича с Интером рассчитан до июня 2022 года.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 32 поединка в футболке "черно-синих", отличившись тремя голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что Интер продлит контракт с Эшли Янгом на один сезон.

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