Итальянский голкипер сдал два негативных теста на вирус.
Марко Спортьелло, Getty Images
07 мая 2020, 13:59
Голкипер Аталанты Марко Спортьелло больше не испытывает проблем со здоровьем, сообщает издание Corriere dello Sport.
Итальянский вратарь заболел коронавирусом в конце марта и с тех пор находился в условиях самоизоляции. Ранее 27-летний страж ворот трижды сдавал положительный тест, но две последних проверки оказались негативными.
Таким образом, Спортьелло может в ближайшее время приступить к тренировочным занятиям вместе с командой.
В текущем сезоне вратарь провел 4 поединка в составе Аталанты, пропустив 6 голов.
Ранее сообщалось, что от коронавируса также излечился нападающий Ювентуса Пауло Дибала.
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