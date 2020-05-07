Италия

Итальянский голкипер сдал два негативных теста на вирус.

Голкипер Аталанты Марко Спортьелло больше не испытывает проблем со здоровьем, сообщает издание Corriere dello Sport.

Итальянский вратарь заболел коронавирусом в конце марта и с тех пор находился в условиях самоизоляции. Ранее 27-летний страж ворот трижды сдавал положительный тест, но две последних проверки оказались негативными.

Таким образом, Спортьелло может в ближайшее время приступить к тренировочным занятиям вместе с командой.

В текущем сезоне вратарь провел 4 поединка в составе Аталанты, пропустив 6 голов.

Ранее сообщалось, что от коронавируса также излечился нападающий Ювентуса Пауло Дибала.

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