Италия

Аргентинец сдал отрицательный тест.

Официальный сайт Ювентуса сообщает, что нападающий команды Пауло Дибала сдал очередной тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Напомним, впервые аргентинский футболист заявил об обнаруженной болезни еще 21-го марта. По данным СМИ, с тех пор игрок пять раз сдавал тест, который оказывался положительным.

Отмечается, что Дибала отныне может не придерживаться режима самоизоляции. К слову, в Ювентусе также коронавирусом переболели Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

Ранее сообщалось, что болезнь была обнаружена у одного из игроков соседей "бьянконери" — Торино.