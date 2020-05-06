Официальный сайт Ювентуса сообщает, что нападающий команды Пауло Дибала сдал очередной тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.

Напомним, впервые аргентинский футболист заявил об обнаруженной болезни еще 21-го марта. По данным СМИ, с тех пор игрок пять раз сдавал тест, который оказывался положительным.

Отмечается, что Дибала отныне может не придерживаться режима самоизоляции. К слову, в Ювентусе также коронавирусом переболели Даниэле Ругани и Блез Матюиди.

Ранее сообщалось, что болезнь была обнаружена у одного из игроков соседей "бьянконери" — Торино.