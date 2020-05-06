Аргентинец сдал отрицательный тест.
Пауло Дибала, getty images
06 мая 2020, 20:38
Официальный сайт Ювентуса сообщает, что нападающий команды Пауло Дибала сдал очередной тест на коронавирус, который показал отрицательный результат.
Напомним, впервые аргентинский футболист заявил об обнаруженной болезни еще 21-го марта. По данным СМИ, с тех пор игрок пять раз сдавал тест, который оказывался положительным.
Отмечается, что Дибала отныне может не придерживаться режима самоизоляции. К слову, в Ювентусе также коронавирусом переболели Даниэле Ругани и Блез Матюиди.
Ранее сообщалось, что болезнь была обнаружена у одного из игроков соседей "бьянконери" — Торино.