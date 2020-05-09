Италия

Джонатан Дэвис может переехать в Италию.

Руководство Интера рассматривает вариант с приобретением нападающего Гента Джонатана Дэвида, сообщает Calciomercato.

По данным источника, и сам канадский футболист готов пойти на повышение, перебравшись в топ-чемпионат, но бельгийцы требуют за его трансфер 25 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провел 40 поединков в футболке Гента, забив 23 гола и совершив 10 ассистов. В активе игрока также имеется 12 матчей и 11 голов в составе сборной Канады.

Ранее сообщалось, что конкуренцию Интеру в борьбе за Дэвида в межсезонье готов составить лондонский Арсенал.