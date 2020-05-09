Италия

Полузащитник Палмейраса Фелипе Мело ответил защитнику Ювентуса Джорджо Кьеллини.

Бывший игрок Ювентуса Фелипе Мело жестко ответил своему экс-одноклубнику Джорджо Кьеллини.

"Когда я играл в Турине, то никогда не показывал неуважения к товарищам по команде или сотрудникам клуба, – цитирует бразильца Gazzetta dello Sport. – Даже к Кьеллини, которого никогда не уважал, как человека, относился так же, как и ко всем. А теперь он критикует Балотелли, а про меня говорит, что я всегда нарывался на то, чтобы получить по шее. Так я могу сказать, что он всегда был трусом, который мог обмочиться, если дело шло к драке. Таким и остался".

"Легко показывать свою смелость на бумаге... А тут, как я думаю, дело в том, что он, считающий себя лучшим защитником в мире, обиделся, что я с Галатасараем выбил его Ювентус из Лиги чемпионов, с Интером выиграл у Ювентуса все, что только можно, а со сборной Бразилии разгромил его Италию 3:0 в Кубке конфедераций 2009 года".

Ранее Кьеллини назвал Балотелли "негативным человеком", а Фелипе Мело, "худшим из худших".

С Балотелли Кьеллини ранее играл в сборной Италии, а с Фелипе Мело — в Ювентусе.

Балотелли также не промолчал и ответил Кьеллини.

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