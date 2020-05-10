Италия

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони прокомментировал инцидент с форвардом Брешии Марио Балотелли и защитником Ювентуса Джорджо Кьеллини.

Экс-форвард Брешии, Фиорентины, Баварии, Ромы, Ювентуса и Вероны Лука Тони считает, что Джорджо Кьеллини и Марио Балотелли должны решать свои проблемы лично, а не устраивать перепалку в СМИ и социальных сетях.

"Я прекрасно понимаю, что когда ты пишешь книгу или даешь интервью, нужен яркий, броский заголовок, – цитирует Луку Тони Football Italia. – Но при этом надо отдавать себе отчет, что если ты кого-то задеваешь, будь готов получить "ответку". Кьеллини обвинил Балотелли — Марио не мог не ответить".

"Я не хочу обвинять или оправдывать кого-то из них. Оба в чем-то неправы. Раз Джорджо так написал, значит, что-то там между ними было. Но такие ситуации надо разрешать лицом к лицу, а не устраивать перепалку в СМИ и социальных сетях".

Кьеллини, вспоминая своих прежних товарищей по команде, нелестно отозвался о Балотелли и Фелипе Мело. В ответ Супермарио предложил Джорджо высказать свои претензии лично, а Мело прямо назвал капитана Ювентуса трусом.

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