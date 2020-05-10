Италия

Защитник Стандарда интересен сразу трем итальянским клубам.

Зиньо Ванхеусден входит в сферу интересов Аталанты, Фиорентины и Сампдории, сообщает Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Бельгиец может присоединиться к новому клубу транзитом через Интер, поскольку у "нерадзурри" есть право обратного выкупа игрока за 15 млн евро. Эта опция может быть активирована до июня 2021 года.

Ванхеусден воспитывался в академии Интера, а летом 2019 перебрался в Стандард за 12,6 млн евро. Он провел за льежцев 28 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами.

Стандард из-за финансовых проблем не получил аттестат на следующий сезон. В последнее время "красные" были заняты поиском денег, чтобы оспорить это решение в суде.