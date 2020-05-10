Италия

Римский клуб присматривает потенциальных новичков для усиления полузащиты.

Полузащитник РБ Зальцбург Доминик Собослаи и его коллега из Челси Рубен Лофтус-Чик входят в сферу интересов Лацио, сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero.

Клуб хочет усилить полузащиту, особенно если сумеет квалифицироваться в Лигу чемпионов. На момент приостановки Серии А "орлы" шли вторыми, отставая от Ювентуса на одно очко.

19-летний Собослаи забил четыре гола и сделал семь ассистов в 29 матчах за Зальцбург в этом сезоне. Интерес к венгру также приписывают Милану.

Потенциальный трансфер венгра обойдется в 20 млн евро. В такую же сумму оценивают и 24-летнего воспитанника Челси Лофтус-Чика, который почти год не играет за первую команду "синих" из-за травмы ахиллового сухожилия.