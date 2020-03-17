Италия

Полузащитник РБ Зальцбург Доминик Собослаи заинтересовал Милан.

Во время летнего трансферного рынка Милан постарается приобрести Диминика Собослаи — сообщает Calciomercato.

Заполучить 19-летнего полузащитника национальной сборной Венглии (8 матчей, 1 гол) «россонери» будет непросто, поскольку на него также претендуют Ювентус и Лацио.

Собослаи начинал постигать футбольную премудрость в Видеотоне, а затем транзитом через академии Уйпешта и МТК перебрался в австрийский Лиферинг. Поиграв за первую команду Лиферинга (42 матча во всех турнирах, 16 голов), Диминик стал игроком РБ Зальцбург (50, 9).

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