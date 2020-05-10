Италия

"Орлы" заинтересовались нападающим Сарагосы, принадлежащим Уотфорду.

Лацио сделал официальное предложение по поводу трансфера колумбийского форварда Луиса Суареса – сообщает Football Italia тем любителям футбола, которым не удалось купить свежий номер печатной версии Corriere dello Sport.

За 22-летнего центрфорварда римляне предложили Уотфорду 15 миллионов евро плюс от 3-х до 5-ти миллионов в качестве бонусов, зависящих от выступления Суареса.

Луис за свою профессиональную карьеру выступал за Леонес (8 матчей, 0 голов), Гранаду В (35, 5), а затем в 2017 году перебрался в Уотфорд. Не сыграв ни одного матча в Англии, Суарес выступал на правах аренды за Вальядолид В (34, 11), Химнастик (36, 7) и Сарагосу (29, 17).

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