Италия

Экс-хавбек сравнил себя с игроком Бреши

Бывший полузащитник Андреа Пирло высказал свое мнение об игре хавбека Брешии Сандро Тонали.

"Говорят, что он может быть моим наследником, но я не вижу много общего".

"Он другой тип игрока, более совершенен. Он гораздо более подготовлен как в оборонительной фазе, так и когда он настраивается на атаку. Тонали представляет собой смесь моих характеристик и характеристик других игроков".

"Он самый перспективный из полузащитников. Сандро, несомненно, станет отличным игроком", — цитирует Пирло Goal.

Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на Тонали остается Интер, который готов заплатить 40 миллионов евро.