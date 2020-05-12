Сандро Тонали, getty images
12 мая 2020, 07:53
Бывший полузащитник Андреа Пирло высказал свое мнение об игре хавбека Брешии Сандро Тонали.
"Говорят, что он может быть моим наследником, но я не вижу много общего".
"Он другой тип игрока, более совершенен. Он гораздо более подготовлен как в оборонительной фазе, так и когда он настраивается на атаку. Тонали представляет собой смесь моих характеристик и характеристик других игроков".
"Он самый перспективный из полузащитников. Сандро, несомненно, станет отличным игроком", — цитирует Пирло Goal.
Ранее сообщалось, что одним из главных претендентов на Тонали остается Интер, который готов заплатить 40 миллионов евро.