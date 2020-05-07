Италия

Римляне хотят подписать двух игроков Барселоны.

Защитники Барселоны Хуниор Фирпо и Жан-Клер Тодибо попали в сферу интересов Ромы, сообщает портал Mundo Deportivo.

Римляне хотят укрепить линию обороны в летнее межсезонье и попытаются подписать двух молодых игроков. Руководство "волков" уже обратилось к спортивному директору каталонцев Эрику Абидалю, чтобы обсудить возможность этих трансферов.

Проблемой в осуществлении этих переходов может стать стоимость игроков. "Сине-гранатовые" хотят получить по 25 млн евро за каждого из них.

Ранее сообщалось, что Рома также планирует обменять Рика Карсдорпа на Элсида Хисая из Наполи.

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