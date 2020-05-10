Италия

Итальянский форвард предпочитает вернуться в Серию А.

Нападающий Эвертона Мойзе Кин предстоящим летом может вернуться в итальянскую Серию А, где ранее он защищал цвета туринского Ювентуса.

Как сообщает журналист Николо Скира, руководство Ромы не оставляет попыток осуществить переход 20-летнего итальянца.

Источник утверждает, что "волки" уже связались с футбольным агентом Миной Райолой, который представляет интересы Кина, чтобы обсудить возможность подписания его клиента.

Интересно, что сам футболист предпочитает вернуться в Серию А, чтобы у него было больше шансов получить вызов в сборную Италии на матчи чемпионата Европы, которые были перенесены на 2021 год из-за коронавируса.

Стоит отметить, ранее Мойзе Кин нарушил условия карантина и вызвал гнев со стороны Эвертона. "Ириски" решили наказать молодого форварда, оштрафовав его 100 тысяч фунтов.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.