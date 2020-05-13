Италия

Римляне хотят подписать недорогого дублера для Эдина Джеко.

Рома продолжает попытки подписать нападающего Шахтера Жуниора Мораеса и уже начала переговоры по игроку, утверждает Roma Press.

Главный тренер римлян Паулу Фонсека лично рекомендовал спортивному директору Джанлуке Петраки попытаться подписать форварда этим летом. Жуниор кажется римлянам идеальным кандидатом: он знакомы с требованиями Фонсеки и будет стоить относительно недорого, учитывая, что его контракт с "горняками" заканчивается летом 2021 года.

Издание утверждает, что сам футболист хотел бы сменить обстановку, а Рома является для него приоритетным вариантом. Сам футболист признавался, что хотел бы вернуться в Сантос.

На счету Мораеса 17 голов и семь ассистов в нынешнем сезоне в чемпионате Украины, а также три гола и два ассиста в еврокубках.