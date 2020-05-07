Форвард хотел бы продолжить выступления в родном клубе.
ЖУНИОР МОРАЕС, ФК ШАХТЕР
07 мая 2020, 11:44
Нападающий Жуниор Мораес рассказал о своих планах относительно дальнейшей карьеры.
"Я провожу особенный период в Шахтере. Надеюсь, смогу доработать свой контракт до конца. Также у меня есть в планах новые вызовы. Возвращение в Сантос – один из них.
Дебютный гол за Сантос входит в топ-3 главных события в моей карьере. Наряду с голами в Лиге чемпионов и дебютом за сборную Украины", – рассказал Мораес в интервью порталу Lance.
В текущем сезоне 33-летний игрок провел 31 поединок в футболке "горняков", забив 20 голов и совершив 9 ассистов.
Действующий контракт Мораеса с "горняками" рассчитан до декабря 2021 года.
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